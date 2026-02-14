佐賀県みやき町議選（定数16）は15日に投開票される。立候補しているのは、現職12人、新人11人の計23人。党派別では、自民党1人、参政党1人、公明党1人、無所属20人。性別では男性19人、女性4人。投票は15日午前7時〜午後8時に町内8カ所で実施され、同9時から町コミュニティーセンターこすもす館多目的ホールで即日開票される。有権者数は2万1242人（9日現在、町選管調べ）。（前田絵）■みやき町議選立候補者（定数16、届け