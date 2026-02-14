佐賀県小城市議選（定数18）は15日に投開票される。立候補しているのは、現職16人、新人9人の計25人。党派別の内訳は立憲民主党2人、共産党と公明党が各1人、無所属21人。性別は男性21人、女性4人。投票は15日午前7時から午後7時まで市内12カ所で行われ、同8時から同市牛津町の牛津体育センターで即日開票される。有権者数は3万6496人（7日現在、市選管調べ）。（才木希）■小城市議選立候補者（定数18、届け出順）------