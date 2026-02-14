ソフトバンクは、春季キャンプ第4クール初日の14日からA組（1軍）の紅白戦を開始する。初戦はともに期待の若手左腕、松本晴投手（24）と育成のアレクサンダー・アルメンタ投手（21）が登板予定。若手を中心に投打で競争が本格化する。昨季6勝をマークした松本晴は「目標は1年間1軍のローテーションで最後まで投げ抜くこと。そこにつながる取り組みにしたい」と4年目となる今季のテーマを設定する。10日のライブBP（実戦形式の