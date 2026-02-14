日本バスケットボール協会は13日、今年開催される予定の「FIBAU18（18歳以下）アジアカップ2026」に挑む男子U18日本代表チームの新監督に、福岡大大濠高の片峯聡太監督が就任したと発表した。前任のアレハンドロ・マルチネス氏は契約期間満了に伴い退任した。