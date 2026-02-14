長崎市の冬の風物詩「ランタンフェスティバル」が連日にぎわいを見せている。観光名所の眼鏡橋や長崎新地中華街では、光を放つオブジェやランタンが、訪れた人々を“別世界”へといざなう。メイン会場の湊公園（同市新地町）や、同所から徒歩10分の中央公園（同市賑町）では、龍踊も披露される。友人と訪れた大阪府の大学4年、高岡夏実さん（22）は「光がとてもきれい。こんな光景は見たことがない」と笑顔だった。日々の点