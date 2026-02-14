2月14日未明、静岡県磐田市で強盗事件が発生しました。 事件があったのは、磐田市福田中島の住宅です。 警察によりますと、14日午前3時ごろ、複数の人物が就寝中の住宅に侵入し、鉢合わせた住人を、棒のような凶器で殴るなどして、その後いずれかの方向へ逃走したとみられています。 警察によりますと、被害にあった住宅は母親と息子の二人住まいで、住人のうちひとりから「空き巣が逃げた」と通報があり事件が発覚しました。け