群馬県伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車に衝突して家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で、前橋地裁は男に懲役20年を言い渡しました。◇その結果は、遺族が望んでいたものでした。湊斗ちゃんの母親「20年という判決を聞いたときに、私たちの思いが通じたんだなって思いました。私たちの戦ってきたことが間違いではなかったと思いました」■遺族“事故の現実を知って”ドライブレコーダーの映像には…2