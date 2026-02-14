日本時間１４日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、連覇を狙った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位に終わった。頂点には届かず悔しそうにしながらも、１月のワールドカップで複数個所を骨折する大けがを負いながらの入賞に「生きててよかった」とも話した。（デジタル編集部）３度の試技を行い、最高得点で争うこの競技。１回目の試技で失敗した平野は２回目、「フロントサ