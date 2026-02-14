ＩＭＭ通貨先物２月１０日主要国通貨円の売り越し減少 円19106枚の売り越し 116枚の売り越し減 ユーロ180305枚の買い越し 16944枚の買い越し増 ポンド25810枚の売り越し 11899枚の売り越し増 スイスフラン42259枚の売り越し 1542枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数729枚の売り越し 123枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ２月１０日主要国通貨円の売り越し減少 円48686枚の売り越し 8164枚の売り越