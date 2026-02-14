ＩＭＭ通貨先物２月１０日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ13276枚の買い越し 11146枚の買い越し増 豪ドル33209枚の買い越し 7091枚の買い越し増 ＮＺドル34919枚の売り越し 625枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ２月１０日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ45706枚の売り越し 3746枚の売り越し減 豪ドル63674枚の買い越し 6559枚の買い越し増 ＮＺドル10785枚の売り越し 188枚の売り越