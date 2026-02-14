【経済指標】 ＊消費者物価指数（CPI）（1月）22:30 結果0.2% 予想0.3%前回0.3%（前月比) 結果2.4% 予想2.5%前回2.7%（前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.5% 予想2.5%前回2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 【発言・ニュース】 ＊グールズビー・シカゴ連銀総裁 ・米ＣＰＩデータには明るい