ミラノ五輪で１２日にフリースタイルスキー男子モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真（２８）を小学生の時から知る、岐阜県の有限会社・とり沢の伊藤友貴社長（６８）が１３日、スポーツ報知の電話取材に応じ祝福のメッセージを送った。試合は「（堀島の）お母さんから連絡があったので」とテレビでリアルタイム観戦。「すごいジャンプだったね。４回転。すごいな、あれは感動したね。彼だけだもんね、あんなことしたの」と大