ヤンキースのキャッシュマンＧＭが１３日（日本時間１４日）、オンラインでメディアに対応。ヤンキースで７シーズンプレーしたＯＢの松井秀喜氏が、引き続き、ＧＭ付き特別アドバイザーの役職を務めると明かした。」「もちろんだ。我々は彼と契約できてとても幸運だと思っている。（役割には）とくに変化はない」と同ＧＭ。松井氏は、２０１５年から同職に就任して、今年で１２年目。今季も古巣の王座奪回に、尽力する。松