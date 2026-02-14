自民党大勝の要因の一つとして指摘されているのが、高市早苗首相（64）が登場する動画広告だ。巨額の広告費で“1億6000万回”という異常な再生回数をたたき出したその仕組みと舞台裏とは。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」各政党がネット広告に注力する中、特に話題を呼んだのが動画共有サービス「ユーチューブ」の自民党公式チャンネルに投稿された、とある動画である