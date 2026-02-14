スイス・ダボスで、トランプ米大統領（右）と握手するウクライナのゼレンスキー大統領（ウクライナ大統領府提供・ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し、和平合意の実現に向けた行動を促した。「ロシアは合意を望んでおり、ウクライナのゼレンスキー大統領は行動を起こさなければならない」と述べた。応じない場合は「大きな機会を逃すことになる」とも語った。ホワ