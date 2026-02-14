【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）のグリア代表は13日、重要鉱物に関する貿易相会合をオンライン形式で主催した。日米欧の先進7カ国（G7）や資源国など12カ国・地域の代表が参加し、日本からは訪米中の赤沢亮正経済産業相が対面で出席。強靱な供給網の構築に向け、同志国間の協力を議論した。日本の外務省によると、G7のほか、韓国、オーストラリア、インド、メキシコが参加した。トランプ政権は、中国による重要鉱物