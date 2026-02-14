ドイツのミュンヘンで、60か国の首脳らによる安全保障会議が開幕しました。ウクライナ侵攻やグリーンランドの領有問題をめぐって悪化が指摘されるアメリカとヨーロッパの協力関係が維持されるのかが焦点となっています。13日、ドイツで開幕したミュンヘン安全保障会議。フランスのマクロン大統領やイギリスのスターマー首相、ウクライナのゼレンスキー大統領ら60か国の首脳のほか、アメリカからはルビオ国務長官も参加することにな