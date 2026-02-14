3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からブルペン入りし27球を投げた。練習後には囲み取材に応じ、サイ・ヤング賞についてや二刀流について改めて自身の思いを語った。キャンプ初日の連取前にロバーツ監督が、「大谷はWBCでは投げない」と改めて強調し、大谷自身も、その決断は保険の問題ではなく「いろいろと話しながらという感じ」「納得はしています」