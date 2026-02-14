2024年3月16日に北陸新幹線が金沢〜福井・敦賀まで延伸・開業して注目を集める「福井県」。主な観光スポットと言えば「東尋坊」や「永平寺」、あるいは「恐竜博物館」などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。これらのスポットはすべて「嶺北（越前）エリア」にあります。それでは「嶺南エリア」には何があるの？ 実は、敦賀・若狭といった福井県の南側「嶺南エリア」にもたくさんの見どころがあり、いずれも海や川、湖と