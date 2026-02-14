2012年12月、岡山市内を自転車で帰宅中だった秋田あゆみさん（当時14）が車にはねられ、亡くなりました。たった1か所の傷。それが致命傷だったといいます。 【画像を見る】事故の衝撃を物語るひび割れたフロントガラスあゆみさんの自転車生前の笑顔 あゆみさんの母親、秋田明美さんは、命の大切さへの理解を深めることで、被害者も加害者も出さない社会になることを願い、講演活動を続けています。 1月、秋田さんは、岡山市