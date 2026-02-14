「まさか、自分が遺骨を持って都内を歩き回ることになるとは思いませんでした」都内で歯科衛生士として働く寺田香奈江さん（仮名・44歳）は、数カ月前の出来事を苦渋の表情で振り返りました。寺田さんにはご自身の旅行用ボストンバッグに、亡くなった両親、そしてさらにご先祖の「遺骨」を詰めて移動した経験があります。今、地方にある墓を閉じる「墓じまい」が急増していますが、ひと言で墓じまいといってもさまざまなトラブルが