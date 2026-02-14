業績が好調な不動産業界で、倒産が急増している。2025年度は1月までの10カ月間で115件に達し、すでに2024年度通年の112件を超えて過去10年で最多を更新中だ。一方、都心部では強気相場も続く。強弱入り交じる現状を、東京商工リサーチ（TSR）が解説する。（東京商工リサーチ情報部後藤賢治）不動産業界で静かに進む業績の二極化業績が絶好調の不動産業の雲行きが少し怪しくなってきた。最新決算で売上高、利益ともに最高を記録