THE ALFEEが『笑点』（日本テレビ系）3,000回目の放送に登場することが明らかとなった。THE ALFEEは、3,000回にちなんだスペシャルなゲストとして、特別な演芸コーナーに初登場、笑点メンバーと爆笑トークを繰り広げる。3,000回目の『笑点』の放送は2月22日17時30分から。 ■4月17日（高見沢俊彦の誕生日）に3,000回めのライブを行うTHE ALFEE THE ALFEEの名曲