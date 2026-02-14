「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）世界最高賞金レースのサウジＣに挑む日本馬３頭はレース前日となった１３日、軽めの調整で決戦に向けてコンディションを整えた。ＢＣダートマイル覇者ナイソスなど、ライバル勢も調整は万全。連覇を狙うフォーエバーヤングは決戦前日、僚馬シンエンペラーやアメリカンステージとともに馬場入りすると、レースでもタッグを組む坂井を背に競馬場のダートコースを約１周