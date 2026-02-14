ソフトバンクの春季宮崎キャンプは第4クールに突入し、きょう14日から紅白戦がスタートする。両軍の先発投手は松本晴とアルメンタ。キャンプで評価が高い“左腕対決”で幕を開ける。並々ならぬ思いで臨むのが背番号135のアルメンタだ。来日5年目の21歳で今季の支配下登録を目指している。昇格筆頭候補ともいえる存在で、3月のWBCでメキシコ代表にも選出された。10日のライブBP（実戦形式の打撃練習）では152キロをマーク。「ア