「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）世界最高賞金レースのサウジＣに挑む日本馬３頭はレース前日となった１３日、軽めの調整で決戦に向けてコンディションを整えた。ＢＣダートマイル覇者ナイソスなど、ライバル勢も調整は万全。サウジＣ連覇を狙うフォーエバーヤングにとって、最大の敵になりそうなのがアメリカの２頭ナイソスとネバダビーチだ。前者は昨年のＢＣダートマイルの覇者で、後者はそのナイ