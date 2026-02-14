「有力馬次走報」（１４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆２４年２月１０日の小倉５Ｒで落馬し、頭部負傷などの重傷を負った簑島靖典騎手（４３）＝美浦・フリー＝が、今週から美浦トレセンでの調教騎乗に復帰。今後は２１日から武市厩舎に所属する予定で、当面は騎手としての復帰を目指すが、調教師への転身などさまざまな可