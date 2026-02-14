日本ハム・ドラフト1位の大川（明大）が14日の紅白戦で実戦初登板する。最速155キロ右腕は「自分のスタイルを貫くところを第一に。強気で攻めていけたら」と1軍合流のチャンスに目の色を変えた。今キャンプから本格的な二刀流メニューに挑戦している柴田も登板予定。この日は投手専念で「納得できるストレートを投げられたら、文句なしです」と目を細めた。