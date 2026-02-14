衆院選の選挙戦最終日、「最後の訴え」で有権者に笑顔を見せる自民党総裁の高市首相＝7日、東京都世田谷区衆院選で316議席を獲得した自民党の高市早苗総裁（首相）の街頭演説の聴衆で最も多かったのは50代女性だったことが14日、スマートフォンアプリの位置情報から得られる人流データを使った共同通信の分析で分かった。40代以下の年代も満遍なく足を運んでおり、支持が広範囲にわたっている様子がうかがえた。首相は選挙戦最