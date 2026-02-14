俳優の石田純一（72）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。最高月収やCMのギャラ、使い道について豪快に語った。【写真】山あり谷ありでも幸せそう！家族5ショットで笑顔はじける石田純一石田は「最高月収は2000万円とか2500万円」と淡々と話し、CMの最高ギャラは1本5000万円だったことを明かした。全盛期に稼いだ総額は20億円だといい、スタジオの出演