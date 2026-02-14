松田町役場（資料写真）松田町は１３日、総額１０３億７７００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。新規事業を盛り込んだ積極型の編成となり、一般会計、総額とも過去最大となった。歳入は、法人町民税が企業収益の悪化により１１・６％減と見込むものの、個人所得の増加により、町税全体では１・２％増とした。歳出では、寄地区の水道水をペットボトルに詰めて販売する生産拠点整備事業費として５億６８００万円、スポ