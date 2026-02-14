巨人のドラフト３位・山城京介投手（２２＝亜大）とドラフト５位の小濱佑斗内野手（２４＝沖縄電力）が１４日に、沖縄・糸満市にある平和祈念公園を訪問。沖縄出身の２人はプロ野球選手として故郷へ戻ってきた。沖縄戦などで亡くなった方々の氏名を刻んだ記念碑「平和の礎（いしじ）」や、「平和の火」などを見学。国立沖縄戦没者墓苑で献花も行った。「平和の礎（いしじ）」には２人の先祖の名前も刻まれているという。山城は