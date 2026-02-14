ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ・決勝（リビーニョ・スノーパーク）が１３日（日本時間１４日）に行われ、３大会連続出場の戸塚優斗（２４＝ヨネックス）が２回目で９５・００という驚異の高得点をたたき出し、見事に金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（１９＝専門学校ＪＷＳＣ）も銅メダルで、日本勢２人が表彰台に立った。戸塚は２回目に１４４０に加え、トリプルコークのコンボ（２連続）の超大