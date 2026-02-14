ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）男子決勝（リビーニョ・スノーパーク）が１３日（日本時間１４日）に行われ、重傷を負っている２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が魂のパフォーマンスを披露するもメダル獲得はならず、７位に終わった。開幕直前に複数個所の骨折を負いながら強行出場。試合後、平野は「本当に生きるか死ぬかという気持ちを持って、覚悟を持