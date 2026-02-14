日本人29人が逮捕されたカンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、拠点に向かわせるため、「かけ子」の1人を脅して空港まで連行したとして、男2人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのはいずれも刈谷市に住む佐藤透容疑者(58)と、山下朋晃容疑者(41)の2人です。2人は去年2月、カンボジアの詐欺拠点でかけ子をさせるため、無職の男性(35)を「金借りとる奴が、逃げるのか」などと脅し、中部国際空港まで連行した疑