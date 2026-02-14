2月14日はバレンタインデー。今年も大切に思う相手にチョコレートを贈ろうと考えている女性は多いだろう。芸能界でも人気タレントには、各所から大量のチョコが届くという。また、芸能界にデビューする前から大量のチョコをもらっていたというスターも少なくない。福山雅治（57）はコンビニエンスストアの店員から、手渡しでチョコをプレゼントされた経験を持つ。及川光博（56）は中学生時代に、なんと60個ものチョコをもらったこ