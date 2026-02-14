野球日本代表「侍ジャパン」が３月、第６回ＷＢＣに臨む。１４日からは宮崎での強化合宿もスタートする。スポーツ報知では日本代表メンバーを「ＷＢＣ連覇へ侍語る」と題して特集する。第１回は巨人の大勢投手（２６）。２３年大会では、ドジャース・大谷翔平投手（３１）から「左打者対策」を教えてもらうなど、超一流のプレーヤーから大きな刺激を受けた。成長した姿でかけがえのない経験をもう一度味わい、再び頂点に立つ。