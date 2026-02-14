【バルディフィエメ（イタリア）１３日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子は日本時間１５日の個人ラージヒルに向けた公式練習を行い、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、２回のジャンプで最終調整を終えた。１回目は飛ばすジャンプ台の横にあるジャッジタワーから他選手のフライトを確認。２回目１２４メートル、３回目には１３０メートルと飛距離を伸ばした。「昨日よりは全然、いい感じですね」と手応えをつか