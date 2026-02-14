今年5月に60周年を迎える演芸番組『笑点』（日本テレビ系毎週日曜午後5時30分）が22日、放送3000回目を迎え、ゲストに国民的バンド・THE ALFEEが演芸コーナーに初登場することが発表されました。笑点メンバーとトークを繰り広げ、『笑点』との意外な共通点を明かします。■THE ALFEE、『笑点』との意外な共通点を明かすTHE ALFEEの名曲『星空のディスタンス』が流れ、高見沢俊彦さん（71）、坂崎幸之助さん（71）、桜井賢さん（71