◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)スノーボード女子ハーフパイプで銅メダル獲得の小野光希選手がともに日本代表として戦った16歳の新星、工藤璃星選手と清水さら選手についても語りました。小野選手は雪が降る中の決勝1回目に85.00をマーク。9位に終わった4年前の北京大会のリベンジとなるメダル獲得となりました。今大会躍動したのは16歳コンビ。予選2位通過の清水