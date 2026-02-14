「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、五輪初出場の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝はフリー１８６・２０点、合計２７４・９０点をマーク。銅メダルを獲得した。ショートプログラム（ＳＰ）は８８・７０点で９位発進。フリーでの浮上を目指した。フリー「火の鳥」にのって冒頭の４回転ルッツに成功。続くトリプルアクセルか