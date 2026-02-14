WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）第6話が14日、放送される。第6話で衝撃的な裏の顔をみせる杉浦誠役の草川拓弥からコメントが到着した。【場面カット】キス間近！顔を近づける藤井流星作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。結婚式の最中に毒に倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）…誰が沙也香に毒を盛ったの