バンド・THE ALFEEが、22日放送の3000回目の放送を迎える日本テレビ系『笑点』（後5：30）にスペシャルゲストとして出演する。【番組カット】THE ALFEE？に扮する笑点メンバーTHE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」が流れ、高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢が『笑点』の舞台に颯爽と登場すると、“笑点メンバー”は「なんだこの画力は！別世界じゃん！」と大盛り上がり。司会の春風亭昇太から「今回なぜTHE ALFEEの皆さんに来