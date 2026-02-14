INIが2月7日、公式YouTubeチャンネルにて『[INI FOLDER] EP.138 マジ！バレンタイン2026～前編～』を公開した。 （関連：『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に膨らむ期待INI、オーディション期に起きた成長のドラマを振り返る） 2026年で5回目を迎えたINIのバレンタイン企画は、メンバー同士がそれぞれ日頃の感謝や想いを寄せる相手にチョコレートを渡すという人気コンテンツ。過去に公開された7