ショッキングな事故だったが劉の状態は良好なようだ(C)Getty Images現地時間2月6日に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。連日熱戦が繰り広げられているが、その一方でショッキングな負傷のニュースも少なくない。 【写真】冨田せなも「早く良くなって」とエール劉佳宇が元気な様子を公開「退院の許可が出ました」中でもここまでに心配の声が多く上がったのは、スノーボード女子ハーフパイプ予選でのアクシデントだ。2018