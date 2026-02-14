東〜北日本は晴れて行楽日和となるでしょう。西日本も午前中は晴れますが、午後は雲が広がりやすくなり、九州を中心に雨となりそうです。お出かけの際に雨が降っていなくても、傘を持ってお出かけください。また、日本海側では平年を上回る積雪となっている所がありますので、融雪災害にはお気を付けください。最高気温はきのうより高くなる所が多いでしょう。関東から西は１５℃前後の予想で、３月並みの暖かさとなりそうです。日