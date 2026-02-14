巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１７日のロッテとの練習試合（那覇）でプロ初先発することが１３日、分かった。先発候補の左腕は沖縄・糸満市出身、興南ＯＢで故郷凱旋マウンドとなる。初実戦の１１日の紅白戦（サンマリン宮崎）では最速１４７キロで１回無失点と好投。杉内投手チーフコーチは「次は複数イニング投げさせる」と明言していた。この日は１４日からの１軍那覇キャンプに備えて宮崎から沖縄に