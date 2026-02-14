【バルディフィエメ（イタリア）１３日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子は日本時間１５日の個人ラージヒルに向けた公式練習を行い、今大会メダル２つを手にする二階堂蓮（日本ビール）は、３回飛び１回目に１３４メートルの大ジャンプを披露するなど、金メダルへの最終調整を終えた。勢いが止まらない。１回目に続き２回目も１３２・５メートル、３回目も１２９メートルと３本ともにビッグフライトを見せて、ジャ