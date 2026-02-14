「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点。金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダル。悲願の金メダルを狙ったスコット・ジェームズ（３１）＝オーストラリア＝は銀メダルに終わった。１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪