◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルに輝いた。戸塚は予選を２位で通過。この日の決勝は１回目から９１・００点で２位につけ、２回目で９５・００点をたたき出してトップに立った。同種目の日本勢では、２２年北京五輪の平野歩夢に続き、２大会連続